Per l'Inter, ovviamente, è fondamentale che Lautaro e Thuram ritrovino lo smalto dei giorni migliori proprio per la sfida al PSG anche perché il rendimento di Arnautovic e Taremi è stato nettamente al di sotto delle aspettative. Lautaro tornerà in campo sabato dopo 25 giorni di assenza, è pienamente recuperato e da domani si allenerà in gruppo ma è da vedere se avrà il ritmo partita e quanti minuti avrà nelle gambe. "Ma sarà pronto all’ultima grande notte della stagione, nello stadio dove ha già segnato al Bayern, su assist di tacco di Thuram. E cercherà energie anche dove non ci sono, per far girare il meccanismo interista al massimo e anche per segnare il decimo gol della sua Champions: uno sdoppiamento, quello fra regista offensivo e bomber che richiede tutte le energie del miglior Lautaro. Oltre all’ampia collaborazione di una squadra che in Champions si è sempre trasformata rispetto al campionato, inutile negarlo. Come è sbagliato non considerare l’impatto del nuovo format europeo sui campionati. E su chi lotta per vincere tutto", commenta il CorSera che aggiunge come Lautaro punti alla Coppa e al Pallone d'Oro, non avendo digerito più di tanto il settimo posto dell'anno scorso.