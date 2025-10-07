Negli anni ha dimostrato grande attaccamento, entrando di diritto nella storia dell'Inter, scalando vette sempre più alte

Marco Macca Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 16:32)

Negli anni ha dimostrato grande attaccamento, entrando di diritto nella storia dell'Inter, scalando vette sempre più alte. E ora la leggenda è all'orizzonte, nel mirino, in una rincorsa tinta di nerazzurro. Lautaro Martinez sta diventando una bandiera, un simbolo dell'Inter, inseguendo i miti del club.

Come riferisce il Giorno, l'argentino è in corsa per arrivare al podio dei più grandi cannonieri della storia della società. E raggiungere Meazza a 284 non è così impossibile. Scrive Il Giorno:

"Il doppio sorpasso a Sandro Mazzola è già avvenuto. Per i gol nella massima competizione europea (23 a 17) e per quelli in Serie A (118 a 116). C’è ancora una classifica in cui può superare il ’Baffo’ ed è quella complessiva: gli mancano tre segnature e arriverà a 161, proprio come la bandiera nerazzurra, issandosi al quarto posto. A quel punto rimarrebbero davanti solo Boninsegna a 171, a tiro già per la stagione corrente, e i ben più distanti Altobelli a 209 e Meazza a 284. Il ’Pepin’ è ancora un punto lontano, difficile da raggiungere sebbene non impossibile, sia per reti totali che per quelle in A".

"Al “Toro“, oggi lontano da Appiano Gentile causa gli impegni con l’Argentina e atteso in Italia poco prima del big match con la Roma del 18 ottobre, mancano 126 esultanze per la vetta complessiva. Dovrebbe infilare almeno sei stagioni ad oltre una ventina di gol a stagione. Discorso simile per il campionato: tra primo e quinto della graduatoria all-time ci sono 79 gol (197 a 158). All’attuale media realizzativa di 0,46 a partita, ci vorrebbero quattro campionati e mezzo senza mai saltare una gara".

(Fonte: Il Giorno)