Settimana di sosta dal campionato con le gare delle nazionali. Ecco il quadro della Roma di Gasperini prossimo avversaria dell’Inter
Andrea Della Sala 

Settimana di sosta dal campionato con le gare delle nazionali. Ecco il quadro della Roma di Gasperini prossimo avversaria dell’Inter:

ROME, ITALY - JULY 28: AS Roma new signing Wesley during his first day at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on July 28, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

“Wesley resta a Roma. L'esterno giallorosso ha subito un duro colpo nella gara con la Fiorentina e, dunque, salterà gli impegni con il Brasile. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto, pero, hanno escluso lesioni. Saranno undici i giallorossi assenti - per gli impegni in nazionale - domani a Irigoria per la ripresa degli allenamenti. I primi a tornare saranno Tsimikas e Ziolkowsi (ultima partita il 12 ottobre), seguiti da Koné e Dovbyk il giorno successivo. Gli ultimi a rientrare, dopo le gare in programma il 14, saranno Mancini, Cristante, Pisilli, N'Dicka, Celik, El Aynaoui e Ferguson. Presente, invece, Bailey, pronto a tornare in gruppo a distanza di due mesi dall'infortunio”, scrive il Tempo.

