“Wesley resta a Roma. L'esterno giallorosso ha subito un duro colpo nella gara con la Fiorentina e, dunque, salterà gli impegni con il Brasile. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto, pero, hanno escluso lesioni. Saranno undici i giallorossi assenti - per gli impegni in nazionale - domani a Irigoria per la ripresa degli allenamenti. I primi a tornare saranno Tsimikas e Ziolkowsi (ultima partita il 12 ottobre), seguiti da Koné e Dovbyk il giorno successivo. Gli ultimi a rientrare, dopo le gare in programma il 14, saranno Mancini, Cristante, Pisilli, N'Dicka, Celik, El Aynaoui e Ferguson. Presente, invece, Bailey, pronto a tornare in gruppo a distanza di due mesi dall'infortunio”, scrive il Tempo.