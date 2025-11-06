"Non era il sorrisone allargato dai due indici, pieno come piacerebbe a Cristian Chivu. Ieri Lautaro Martinez rideva il giusto , senza troppa teatralità, mentre riproduceva l’esultanza del povero Achraf Hakimi. Ieri l’argentino ha dedicato il suo quarto gol in appena tre presenze di Champions all’ex compagno nerazzurro, nel suo letto di dolore parigino dopo l’infortunio terribile subito contro il Bayern. Dopo la rete un po’ pasticciata contro il tenace Kairat, ad abbracciarlo è spuntato pure Marcus Thuram , gemello ritrovato dopo lungo infortunio al bicipite femorale del 30 settembre qui contro lo Slavia. Il francese è pure tornato in campo a metà della ripresa per scaldare la gamba e riprendere il vecchio feeling con San Siro, anche se in quel momento Martinez era già fuori da un po’. Chivu ha, infatti, cambiato il suo numero 10 all’intervallo, forse pensando già alla prossima con la Lazio , visto che il successo sembrava già apparecchiato e l’argentino è stato spremuto abbastanza finora. Il secondo tempo, però, è stato tremebondo, all’Inter è servito uno sforzo supplementare, ma almeno Chivu può sorridere per aver riconnesso quella solida apparecchiatura chiamata ThuLa . Al momento, soltanto a distanza, ma domenica le due punte titolari potrebbero ritrovarsi spalla a spalla come ai bei tempi, riportando i due baby terribili un passo indietro. Anche ieri il generosissimo Pio ha divorato la sua razione di gol, mentre Bonny nel secondo tempo ha mostrato i soliti bagliori di talento", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Dopo la rete, Lautaro rispondeva indirettamente al suo allenatore: Chivu lo vorrebbe più gioviale e meno musone, ma è complicato cambiare l’indole da burbero guerriero latino. Difficile che sorrida più di così. Nello stesso tempo, però, il Toro confermava pure quella strana leggenda che è iniziata a circolare sul suo conto nella scorsa stagione: rischia di esistere un dottor Lautaro, che domina in Europa, e un signor Martinez, meno famelico in campionato. Sarà un caso, ma ha segnato più in Coppa in 171’ passati in campo che in A, lì dove è fermo a soli 3 centri, divisi in 10 presenze e 753’ di gioco (l’ultima esultanza con la Cremonese risale ormai al 4 ottobre). La media italica di una rete ogni 251’ diventa iperbolica quando ci si sposta in Champions: timbrare ogni 42’ è un ritmo non umano. Ce lo si può aspettare, in fondo, da chi nell’anno solare non ha rivali in queste contrade: ai kazaki ha segnato il 12° centro considerando tutto il 2025, da gennaio a oggi è il capocannoniere davanti a due mostri, come Harry Kane e Kylian Mbappé, rispettivamente a 11 e 10 gol. Contro la Lazio tra tre giorni punta a far cadere il piccolo incantesimo anche in campionato, poi il Toro andrà di nuovo in Nazionale, dove osservano la sua galoppata tra i bomber argentini: ha raggiunto Crespo a quota 25 gol totali in Champions, davanti ha solo l’irraggiungibile Messi a 129, mentre il Kun Aguero a quota 41 prima o poi finirà nel mirino. Per il resto, Chivu lo sa bene: l’aver ritrovato l’incastro con Thuram aiuterà Lautaro ad allargare, per quanto possibile, il famoso smile", aggiunge Gazzetta.