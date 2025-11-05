Intervenuto a Radiosei, Stefano Mattei, giornalista, ha parlato così di Lazio in vista del match di San Siro di domenica contro l'Inter:
ultimora
Mattei: “Kairat come un allenamento per l’Inter. Ma domenica con la Lazio…”
“La Lazio dovrà continuare come nelle ultime settimane: bene dietro e ripartenze. Stasera per l’Inter sarà una sorta di allenamento, si presenterà abbastanza tonica domenica. Per me è la squadra più forte del campionato, però, secondo me, non ha giocatori che saltano l’avversario e infatti trova difficoltà con chi si difende bene e non lascia spazi, non a caso ci provano spesso col tiro da fuori. Con la squadra schierata l’Inter potrebbe trovare difficoltà. E lo abbiamo visto anche contro il Verona. Ovvio che se trovassero il gol all’inizio lo scenario cambierebbe”.
Mercato Lazio bloccato—
“In questo momento la Lazio rischia il secondo blocco del mercato. Noslin, Dele-Bashiru, Belahyane e Tavares, sono acquisti fatti dal DS un anno fa quindi nell’individuare i rinforzi non siamo stati molto lungimiranti. Ad ogni modo, pur stando sul mercato, riceverebbero offerte? Io continuo a dire che non credo alle favole. I trombettieri suonano solo dopo una vittoria, nelle sconfitte scompaiono”.
(Lazionews.eu)
© RIPRODUZIONE RISERVATA