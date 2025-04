"Lautaro Martinez ed Harry Kane, 653 gol in due, si scontrano sì, ma per chi marcherà fino in fondo questa Coppa, che entrambi inseguono come il sacro Graal. L’interista ha avuto ampia consolazione negli anni, sia con la maglia del club che con quella albiceleste della nazionale. La Champions è l’unica riga mancante in un curriculum che a 27 anni pochi altri possono caricare su LinkedIn. La stella del Bayern, invece, è un 31enne in missione, che poi fa rima con ossessione. Da una vita aspetta solo il momento in cui potrà iniziare a riempire la bacheca di casa, tristemente vuota. Con questo campionato, ormai indirizzato stabilmente in Baviera, potrà iniziare a saziarsi, ma è comunque l’Europa il piatto atteso. Kane guida un fuoristrada tedesco, ma sei giorni fa si è trovato contro un muro italiano: l’occasione, facile per lui, l’ha stampata sul palo e ieri ha confessato che non ci ha dormito per tutta la notte. Il suo rivale argentino, invece, si è esaltato come poche altre volte in Europa: l’esterno dell’1-0 è l’acuto, ma prima di lui l’orchestra suonava", si legge su La Gazzetta dello Sport.