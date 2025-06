Il capitano, smaltita la delusione per la finale di Champions persa, è pronto per iniziare al meglio il Mondiale per club

Andrea Della Sala Redattore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 08:32)

In anticipo, come sempre. Lautaro Martinez non ha resistito e ha raggiunto ieri il resto della comitiva nerazzurra a Los Angeles. Il capitano, smaltita la delusione per la finale di Champions persa, è pronto per iniziare al meglio il Mondiale per club.

"Ieri nella mattina californiana, non atteso, Lautaro ha anticipato i curiosi: è filato via veloce in una di quelle macchine buffe che accompagnano a gruppi di due-tre i giocatori nerazzurri. Anche lui è stato scaricato dal bus fin dentro al campo di allenamento di Ucla, un’ora prima rispetto al resto della compagnia per iniziare a lavorare in palestra. Il fatto che Lautaro Martinez sia qua, al caldo appiccicoso di LA e in anticipo su quanto previsto, è un placido segno di normalità ritrovata, per l’Inter e per Chivu. Ne hanno bisogno tutti in questo momento di ricostruzione, e con un Mondiale alle porte dopo una stagione sfinente, nei muscoli e nei nervi. Così il capitano già ieri ha potuto allenarsi almeno in parte con il gruppo, senza forzare troppo nei 15’ della prima seduta aperta alla stampa. Lui aveva viaggiato in autonomia, del resto si trovava già da questo lato del mondo, solo un po’ più a sud nella “sua” Argentina, con cui non ha giocato nemmeno un minuto né contro il Cile né contro la Colombia", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La conoscenza di Lautaro con il nuovo comandante in capo, nel verde del campo e non solo tra le poltrone dell’hotel, era un momento atteso come la pioggia. Ma altrettanto atteso sarà il ricongiungimento familiare del Toro: ieri, anche se lontano dal centro di allenamento, ha riabbracciato il suo partner d’elezione, Marcus Thuram, volato anche lui qua in autonomia, ma dall’Europa. Si sono finalmente riunite le due facce dell’attacco nerazzurro, come metà di una mela. Dopo litri di lacrime versate dopo la Champions e viaggi nelle rispettive patrie per cambiare aria in nazionale, rieccoli entrambi con l’amato club. “Thu” di nuovo accanto a “La”, è questa una ThuLa in versione americana a cui Chivu si appende mani e piedi. La coppia è stata creata da Simone Inzaghi e portata al massimo dei giri nell’ultima campagna europea fino al disastro in Baviera, ma qualsiasi proposito di rivincita non può che passare da quei due", aggiunge il quotidiano.