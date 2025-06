Il calciatore è rimasto bloccato all'aeroporto di Teheran e non è potuto partire per ragioni di sicurezza. L'argentino si è aggregato in anticipo al resto del gruppo

Nelle scorse ore si è parlato di lui come di un giocatore che potrebbe lasciare l'Inter. Intanto Taremi però dovrebbe raggiungere dall'Iran, gli Stati Uniti D'America, dove l'Inter è arrivata nei giorni scorsi in vista del Mondiale per Club. Il calciatore si trova però in Iran che nelle scorse ore è finita sotto l'attacco preventivo di Israele e il centravanti iraniano non è potuto partire alla volta dell'America per raggiungere i suoi compagni.