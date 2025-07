In casa Inter non si è ancora spenta l'eco per le parole pronunciate da Lautaro Martinez al termine del match perso contro il Fluminense e la conseguente polemica a distanza con Calhanoglu. A sostegno del turco è arrivato anche un "like" di Thuram, che non ha fatto altro che aumentare il polverone intorno alla vicenda. L'Inter, nel frattempo, spera che che la questione possa presto rientrare, come scrive il Corriere dello Sport: "Dopo la tempesta, può davvero spuntare il sereno? Dall'Inter trapela fiducia in questo senso. La dirigenza, infatti, ritiene che la riunione di squadra, voluta da Chivu, prima della partenza da Charlotte, sia servita per arrivare a un chiarimento interno, dopo le parole pronunciate da Lautaro, la durissima replica social di Calhanoglu e il "like" di Thuram".