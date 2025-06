Lautaro tifoso River? “Due indizi: una foto e quel coro del marzo 2023”

Per la prima volta nella storia l'Inter affronterà il River Plate, un match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 16:46)

Per la prima volta nella storia l'Inter affronterà il River Plate, un match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club ma anche il primo posto nel girone.

"Vincere per mettere in cassaforte nuove sicurezze, e qualche soldo in più. L’Inter, che non ha mai affrontato il River Plate nella sua storia ma ha da sempre l’Argentina nel sangue, sfida il club di Buenos Aires per portare avanti il Mondiale per club. Nel migliore dei modi, come diceva qualcuno. Per accedere agli ottavi - il pass vale, da solo, poco meno di 7 milioni di euro - ai nerazzurri di Cristian Chivu in verità basterebbe un pareggio, e il “biscotto” del 2-2 farebbe comodo a tutti, ma i sorrisi della rimonta con l’Urawa Red Diamonds hanno aiutato a scacciare sempre più lontani i fantasmi di Monaco", spiega Tuttosport che poi entra nel dettaglio su Lautaro.

"Per lui, la partita con i Millionarios sarà comunque speciale. Da anni, in Argentina, circolano teorie sulla sua presunta passione proprio nei confronti del River. Di conferme ufficiali non ve ne sono, ma i sostenitori biancorossi si appigliano un po’ a tutto pur di considerarlo dalla loro parte: dopo aver vinto il Mondiale, per esempio, Franco Armani - che sarà il suo principale sfidante tra i pali a Seattle - pubblicò una foto che ritraeva praticamente solo giocatori o ex giocatori del River insieme allo juventino Nico Gonzalez, che del suo tifo non ha mai fatto mistero, e allo stesso Lautaro. Il quale in qualche modo, suo malgrado, ha dato linfa ai sogni degli appassionati: a marzo 2023 sull’erba del Monumental, la casa del River, in occasione della prima uscita dell’Argentina (con Panama) dopo la vittoria iridata sulla Francia, intonò una canzone molto nota ai tifosi dei Millionarios. La concluse prendendo di mira il solito Brasile, ma erano le note del coro abitualmente cantato dai tifosi del River per celebrare la Copa Libertadores conquistata a Madrid nel 2018 ai danni degli eterni rivali del Boca Juniors", commenta Tuttosport.

Lautaro, quando era al Racing, ha affrontato due volte il River con uno score di una vittoria e una sconfitta, con tanto di gol nel successo per 3-2.