È una cosa nuova ed è stata un punto debole nella scorsa stagione. L'attacco ha finalmente riserve che riescono a dare un contributo concreto all'Inter in assenza di Lautaro e Thuram. Lo annota anche il quotidiano Il Giorno spiegando che però se si guarda ai gol segnati l'apporto tra le prime otto giornate - tra CL e campionato - di quest'anno e le prime otto di campionato dell'anno precedente non è così squilibrato. Il trio composto da Arnautovic, Correa e Taremi era riuscito a segnare due gol e tre assist forniti da Medhi, esattamente come i due nuovi attaccanti nerazzurri, Bonny e Pio Esposito, un gol a testa e tre assist forniti dal francese nella gara contro la Cremonese alla sua prima da titolare.

Però in tre Arnautovic, Correa e Taremi avevano giocato 476 minuti per lo stesso numero di giornate e 425 in totale sono i minuti giocati dai due giovani nerazzurri che prima di questa stagione non avevano mai giocato in Champions (Pio manco in Serie A) mentre l'austriaco e l'iraniano conoscevano bene anche le Coppe.

"Statistiche a parte, la coppia di scorta sembra avere un’energia che l’anno scorso non si percepiva. Esempio lampante: la prova di Esposito con l’Ajax, senza gol, ma con un arsenale di giocate grazie alle quali, con un pizzico di fortuna, avrebbe potuto contare dai due ai tre assist in una sola sera. Chivu, che conosce il centravanti campano da quando aveva 13 anni e lo scorso anno ha allenato Bonny a Parma, ha sempre espresso fiducia in entrambi e ne ha avallato la presenza in rosa", scrive lo stesso giornale.

Dopo la sosta — E Chivu si aspetta che diano una grossa mano anche dopo la sosta. Thuram deve recuperare da un infortunio che lo stesso allenatore ha definito non gravissimo, proverà a recuperare per la gara con la capolista Roma che arriverà il 18 ottobre, proprio dopo la sosta. Lautaro invece è partito per le sfide dell'Argentina e tornerà sicuramente da un viaggio lungo. Oltre alla squadra di Gasperini i nerazzurri affronteranno l'Union SG a Bruxelles e il Napoli il 25 ottobre. Tre trasferte e una settimana chiave per tutta l'Inter e "e per i due attaccanti “di scorta“, che potrebbero già essere impiegati (almeno uno dei due) dal 1’ contro i giallorossi".

