FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, c’è bisogno di Lautaro: titolare sia contro l’Udinese che contro l’Arsenal

news

Inter, c’è bisogno di Lautaro: titolare sia contro l’Udinese che contro l’Arsenal

Inter, c’è bisogno di Lautaro: titolare sia contro l’Udinese che contro l’Arsenal - immagine 1
Il capitano nerazzurro si riprenderà il suo posto al centro dell'attacco: Chivu si affida alla sua voglia di riscatto
Fabio Alampi Redattore 

Il tour de force dell'Inter, dopo la vittoria contro il Lecce nel recupero della sedicesima giornata di campionato, prosegue con la sfida sul campo dell'Udinese. Subito dopo, martedì sera, i nerazzurri affronteranno l'Arsenal in Champions League, altro snodo fondamentale per la stagione dei ragazzi di Chivu.

Inter, c’è bisogno di Lautaro: titolare sia contro l’Udinese che contro l’Arsenal- immagine 2
Getty Images

In entrambe le occasioni, come scrive La Gazzetta dello Sport, a guidare il gruppo ci sarà Lautaro Martinez: "Tra oggi e martedì, tra Udine da conquistare in campionato e San Siro invasa da inglesi vestiti di rosso, Lautaro Martinez si misura in una doppia prova di resistenza: in patria difende il vantaggio in vetta come una cosa sacra, anche perché Allegri gli ha ricordato quanto sarà ancora lunga la salita; in Europa proverà finalmente a smentire quell'adagio per cui la sua Inter non vince mai uno straccio di scontro diretto, e tenterà di farlo nella maniera più estrema, provando a battere la migliore squadra del Continente.

Inter, c’è bisogno di Lautaro: titolare sia contro l’Udinese che contro l’Arsenal- immagine 3
Getty Images

Il capitano nerazzurro, re dei bomber stranamente a digiuno da tre turni, si riprende il posto contro l'Udinese e, va da sé, lo confermerà dopo tre giorni contro il potentissimo Arsenal di Arteta: in questo particolare snodo della stagione servono identità e gol pesanti, quindi urgono le incornate del vero Toro".

Leggi anche
Libero – Inter, contro le piccole dato impressionante: quattro i motivi principali
Inter, retroscena: per tenersi Pio Esposito Chivu prima di Lookman ha detto di no...

© RIPRODUZIONE RISERVATA