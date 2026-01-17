In entrambe le occasioni, come scrive La Gazzetta dello Sport, a guidare il gruppo ci sarà Lautaro Martinez: "Tra oggi e martedì, tra Udine da conquistare in campionato e San Siro invasa da inglesi vestiti di rosso, Lautaro Martinez si misura in una doppia prova di resistenza: in patria difende il vantaggio in vetta come una cosa sacra, anche perché Allegri gli ha ricordato quanto sarà ancora lunga la salita; in Europa proverà finalmente a smentire quell'adagio per cui la sua Inter non vince mai uno straccio di scontro diretto, e tenterà di farlo nella maniera più estrema, provando a battere la migliore squadra del Continente.