"Al nuovo Consiglio di Lega in programma nella mattinata di oggi toccherà decidere date e orari dell’ultima giornata di campionato. I verdetti ancora da emettere riguardano la zona Europa e la salvezza, ma soprattutto resta da assegnare lo scudetto. C’è da sciogliere l’ultimo nodo, decisamente il più intricato, ovvero prevedere la data di un eventuale spareggio per l’assegnazione del titolo che si renderebbe necessario in caso di sconfitta del Napoli in casa con il Cagliari e contemporaneo pareggio dell’Inter sul campo del Como. Ci sono vari paletti da rispettare oltre alla necessaria contemporaneità per le società in corsa per lo stesso obiettivo", riporta La Gazzetta dello Sport.