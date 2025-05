La questione non sarà facile da risolvere. A meno che il Napoli non vinca lo scudetto già stasera, bisognerà comunque risolverla in qualche modo. Sugli orari dell'ultimo turno di Serie A e sullo slot del possibile spareggio scudetto si scontreranno Inter e Napoli nel Consiglio di Lega in programma domani mattina. Si legge anche sul Corriere dello Sport di oggi:

"Diversi incastri e una certezza: l'Inter stasera non può vincere lo scudetto, mentre il Napoli sì. Se Conte non dovesse farcela subito, domani in Lega volerebbero stracci per organizzare l'ultimo turno di campionato. L'orientamento generale sembrerebbe quello di anticipare la 38esima di Inter e Napoli, e delle squadre che sarebbero in lotta per lo stesso obiettivo del Cagliari (sempre che i sardi non siano già salvi) a giovedì 22, così da tenere libera la data di domenica 25 per l'eventuale spareggio scudetto, che si terrebbe in caso di arrivo a pari punti tra le due formazioni.