Giovanni Leoni è uno dei difensori centrali più promettenti del calcio italiano: il classe 2006, alla prima stagione in Serie A, è riuscito a mettersi in mostra con la maglia del Parma nonostante la giovanissima età, e numerose big si sono messe sulle sue tracce. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il centrale nato a Roma ha vissuto quest'anno la prima annata in serie A. E, come per gran parte dei giovani alle prime armi, ha avuto necessità di un periodo di adattamento: fino a gennaio solo 280 minuti spalmati su quattro presenze totali, poi dal 31 gennaio in poi la titolarità fissa nella squadra allenata prima da Pecchia e in seguito da Chivu; sono 525 i minuti giocati in tredici partite fino a fine campionato con solo tre gare non disputate di cui una per squalifica e una per infortunio".