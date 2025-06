Il giovane difensore classe 2006 è uno degli oggetti pregiati del mercato italiano: su di lui tutte le big della Serie A

Fabio Alampi Redattore 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 10:01)

Giovanni Leoni è il nome più caldo del mercato italiano: il giovane difensore classe 2006 si è messo in mostra con la maglia del Parma, e su di lui ci sono tutte le big della Serie A. In prima fila c'è l'Inter, forte degli stretti contatti già presi con la dirigenza ducale per Chivu prima e Bonny poi. Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport, non sarà per niente facile arrivare al promettente centrale: "Mettere insieme Bonny e Leoni, farne un bel pacchetto e poi portarlo alla Pinetina. Sarebbe questo il piano dell'Inter. Che, però, si scontra con i programmi del Parma. Il club emiliano, infatti, ha aperto da tempo alla cessione dell'attaccante e sta cercando soltanto di spuntare le condizioni migliori. Per l'uscita del difensore, invece, è arrivato lo sbarramento diretto della proprietà".

Valutazione e concorrenza — "Peraltro, per Leoni, l'asticella è già piuttosto alta. Chi pensava che potessero bastare una ventina di milioni è rimasto deluso. La quotazione del giocatore, infatti, parte da 30 milioni. Ma, come premesso, manca la disponibilità a trattare. Con il fronte Bonny aperto, è chiaro che l'Inter ci riproverà. Ma sarà come scalare la parete sud del K2. E il discorso vale anche per il Milan, ovvero l'altro club molto interessato al gioiello gialloblù. Mentre la Juventus, dopo qualche abboccamento, è da considerare in seconda fila. Ovvio che se si scatenasse un'asta tra le due squadre milanesi e, magari, qualche altra di campionati esteri, il Parma sarebbe ben felice. Al momento, però, non ci sono segnali in questo senso. Anche perché, considerando sempre Inter e Milan, per tentare un definitivo assalto a Leoni, entrambe dovrebbero prima fare posto nel reparto arretrato".

L'alternativa "Ad ogni modo, in casa nerazzurra c'è un'alternativa al talento classe 2006, romano di nascita. Il nome, come già emerso, è quello di Mosquera. Anche lui è giovane, visto che compirà 21 anni solo tra una settimana, ma soprattutto ha il contratto in scadenza nel 2026. Significa che, senza rinnovo, il Valencia dovrebbe venderlo subito e senza poter chiedere cifre esorbitanti. L'Inter si è inserita proprio in questo varco e conta di raggiungere un accordo con l'entourage del difensore spagnolo, in modo poi da avere una posizione di forza con il Valencia".