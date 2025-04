"Fino a domenica la sua assenza sembrava certa ma ieri il francese ha corso a buon ritmo e svolto cambi di direzione. Se tutto andrà bene, questa mattina Thuram si allenerà in gruppo e poi partirà insieme al resto della squadra. Già così sembra un mezzo miracolo, ma Inzaghi non si accontenta, il tecnico nerazzurro farà di tutto per farlo giocare titolare e per tenerlo almeno un’ora in campo a Montjuïc. Stesso discorso per Dumfries, che però ha già riassaggiato il campo".