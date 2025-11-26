"La classifica in Champions basterebbe da sola a spiegare che l’Inter potrebbe permettersi di giocare a Madrid senza sentire l’obbligo di vincere. Punteggio pieno e qualificazione ai playoff già matematicamente raggiunta: insomma, la situazione ideale, se non fosse che la sconfitta patita nel derby chiama gli uomini di Chivu a una reazione tanto immediata quanto energica". Apre così l'articolo di Libero in merito a Atletico Madrid-Inter.
Libero: “Chivu ieri ha sollecitato due giocatori rimasti fuori nel derby”
Chivu ha anche ammesso l'esigenza di voltare pagina dopo una pur buona partita giocata contro il Milan. "C’è di buono che per quanto complessa, la sfida contro i Colchoneros offre spunti simili rispetto al derby: anche quella di Simeone è una squadra che si difende compatta e riparte con cattiveria.
Per quanto riguarda gli uomini, invece, è probabile che Chivu si affidi a qualche cambio: ieri il tecnico rumeno ha particolarmente sollecitato sia de Vrij che Frattesi, mentre in attacco Pio Esposito sembra il candidato numero uno per affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto di gioco", segnala Libero.
Dubbi, invece, sulla fascia destra: Chivu sta pensando di offrire una chance dal 1' a Luis Henrique dopo l'esperimento Carlos Augusto non andato particolarmente bene nel derby.
