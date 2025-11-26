Libero: “Chivu ieri ha sollecitato due giocatori rimasti fuori nel derby”

Chivu farà delle rotazioni rispetto all'undici titolare schierato contro il Milan: ecco chi potrebbe giocare

"La classifica in Champions basterebbe da sola a spiegare che l’Inter potrebbe permettersi di giocare a Madrid senza sentire l’obbligo di vincere. Punteggio pieno e qualificazione ai playoff già matematicamente raggiunta: insomma, la situazione ideale, se non fosse che la sconfitta patita nel derby chiama gli uomini di Chivu a una reazione tanto immediata quanto energica". Apre così l'articolo di Libero in merito a Atletico Madrid-Inter.

Chivu ha anche ammesso l'esigenza di voltare pagina dopo una pur buona partita giocata contro il Milan. "C’è di buono che per quanto complessa, la sfida contro i Colchoneros offre spunti simili rispetto al derby: anche quella di Simeone è una squadra che si difende compatta e riparte con cattiveria.