Libero: “Frecciata di Dimarco verso Inzaghi? Ingrato, ecco perché. E Chivu ha…”

"Chivu si affida alla sua cura, che non è una rivoluzione, ma una paziente e saggia opera di restauro", scrive Libero

Matteo Pifferi Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 11:46)

L'Inter affronta lo Slavia Praga a San Siro con l'obiettivo di fare 2 su 2 in Champions e collezionare la quarta vittoria di fila. "Chivu si affida alla sua cura, che non è una rivoluzione, ma una paziente e saggia opera di restauro: sta ritrovando i vecchi leader nelle loro versioni migliori, quindi il turnover sarà ridotto allo stretto necessario. La condizione dei totem della squadra è chiaramente in crescita", ricorda l'edizione odierna di Libero.

Dimarco è tornato ai suoi livelli così come Calhanoglu mentre Thuram ha iniziato come meglio non si può. De Vrij, poi, ha raggiunto standard altissimi e Lautaro ha ritrovato la via del go una volta superato il problemino alla schiena.

"L’unica idea concreta è Sucic per Mkhitaryan, che rende di più se centellinato. Per Bisseck e Bonny, come ha detto lo stesso Chivu, «arriverà il momento». La gestione del turnover è radicalmente diversa da quella di Inzaghi, meno scientifica e programmata, più dettata dal momento. La frecciata - ingrata, perché dall'ex mister è sempre stato tenuto in palma di mano - di Dimarco lo conferma: «Giocare più spesso 90’ ti aiuta a crescere di condizione piuttosto che uscire matematicamente dopo 60minuti». Chivu tende a tenere in campo i suoi leader più a lungo, specialmente difensori e centrocampisti, per allenare quella concentrazione a lungo termine che in passato a volte è mancata. È uno dei pochi difetti individuati in una squadra che ha raggiunto risultati storici", la chiosa di Libero.