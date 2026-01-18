Il focus sulle mosse dell'allenatore nerazzurro che hanno aiutato a raccogliere sei punti pesanti negli ultimi due impegni dell'Inter

Le due vittorie di corto muso ottenute dall'Inter contro Lecce e Udinese sono servite a consolidare la classifica. Ne ha parlato anche Libero in edicola stamattina, sottolineando due mosse in particolare dell'allenatore nerazzurro:

"Si è potuto ammirare un Chivu mouriniano questa settimana. Dopo aver ammassato tre punte centrali nel finale di gara contro il Lecce, il tecnico chiude la partita di Udine con quattro difensori centrali. Così l'Inter riesce a difendere l'1-0, il secondo di fila. E se nel recupero infrasettimanale al Mezza fu Lautaro a ispirare Esposito, stavolta è l'azzurro a servire la palla giusta al capitano, che ci mette del suo: protezione, dribbling e tiro di esterno a rubare il tempo. Gol da centravanti autentico. Gol che permette all'Inter di uscire da una settimana brutale (era cominciata con la sfiancante sfida al Napoli) con 6 punti pesantissimi, che valgono il +6 momentaneo sul Milan (impegnato stasera col Lecce)".