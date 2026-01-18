"Il meccanismo ormai funziona, come il sole di gennaio che insospettabilmente scalda Udine fino ai 15 gradi. Lautaro converte l’energia con la dinamo del gol, Chivu organizza gli altri operai per non disperdere l’elettricità prodotta. A Udine, l’Inter ha vinto la settima partita di campionato con un gol di scarto. Sarebbero state 8, se Thuram non avesse segnato il 2-0 a Parma con l’ultimo contropiede. Sette su 21 significa comunque una su tre. Ed è addirittura il quarto successo per 1-0, il secondo in quattro giorni, a spingere a 11 il numero di giornate di Serie A in cui il portiere è rimasto imbattuto. Un caso? Macché" , sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Dopo aver incassato l’assurda sconfitta di Torino contro la Juventus, che aveva alimentato la diffidenza verso il nuovo piano Inter, Chivu ha deciso di cambiare stile e strategia. Una volta in vantaggio, quando il traguardo si avvicina, tende a schierare una formazione a testuggine: 5-4-1 per proteggere meglio Sommer e allontanare le minacce. Contro l’Udinese, come già aveva fatto negli ultimi minuti a Genova, ha addirittura avanzato Akanji a centrocampo chiudendo con tre centrali di granito, Bisseck-Acerbi-De Vrij. E vediamo chi passa, per terra o per aria. Ha avuto ragione anche stavolta, l’allenatore neofita e creativo, che ha conquistato 25 punti su 27 nelle ultime 9 partite consolidando il primato in classifica in attesa della replica del Milan", spiega Gazzetta.