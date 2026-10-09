VIDEO / Sneijder: "A Chivu ho dato un consiglio. La CL? Non so cosa manca all'Inter ma..."

"Nove partite in un mese, sei sorelle nel tritacarne". Così il quotidiano Libero parla della ripresa del campionato nella settimana nella quale arriva anche la Champions insieme alle altre coppe europee.

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"Nove partite in 29 giorni, questa è la centrifuga che aspetta Inter, Roma, Como, Napoli, Juventus, Milan e Atalanta, le sette sorelle impegnate in Europa. Un tour de force o... di forze, nel senso che entrano in gioco variabili finora assenti come la qualità delle seconde linee, la coesione del gruppo, la capacità di essere costanti nelle prestazioni. Una parentesi così fitta, senza nemmeno una settimana libera dall'impegno infrasettimanale, è una novità per tutti, diretta conseguenza della maxi-sosta per le Nazionali appena terminata", spiega il quotidiano.

A proposito dell'Inter, nello specifico: "I nerazzurri chiudono questo ciclo con il Como, inizia con il Parma e il pensiero distratto dalle tre gare di Champions da vincere per forza, se l'obiettivo è entrare nella toр-8: Bruges, Shakhtar, Feyenoord che cade dopo il derby. La brutta notizia di Jones fuori almeno tre settimane, per fortuna di Chivu riguarda il reparto più fornito", si legge ancora.

(Fonte: Libero)