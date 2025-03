"Sulla carta non c’è storia". Non usa giri di parole Libero, nella sua edizione odierna, per descrivere la gara di questa sera tra Atalanta e Inter, vero e proprio match scudetto. Scrive in merito il quotidiano: "L’Inter è la kryptonite dell’Atalanta, viene da sette vittorie consecutive, Inzaghi da quando è tecnico nerazzurro contro Gasperini non ha mai perso e l’ultimo successo della Dea risale addirittura al 2018, quando sulla panchina dell’Inter c’era Luciano Spalletti (netto 4-1 con De Roon e Djimsiti in campo allora così come stasera, mentre i milanesi non hanno alcun superstite di quella gara).