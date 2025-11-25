Il quotidiano pone l'accento sulle sconfitte dei nerazzurri nei big match: nonostante prove sempre comunque all'altezza, il risultato non arriva

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 12:02)

Gli scontri diretti in casa Intersono effettivamente un problema. Lo sottolinea il quotidiano Libero parlando dell'ultima sconfitta nel derby di Milano che aumenta la striscia negativa nelle gare contro le rivali in corsa per gli stessi obiettivi. Milan, Napoli e Juventus, sono arrivate tre sconfitte. Battuta finora solo la Roma. L'ultima volta che l'Inter ha vinto un derby era la sera in cui ha conquistato il ventesimo scudetto, 22 aprile 2024.

"Da allora solo una cosa è rimasta la stessa. I nerazzurri vengono sempre presentati come i favoriti alla vigilia di ogni big match, pronostico spesso confermato in campo dalle prestazioni ma non dai risultati. Sei derby, tre sfide contro la Juve, altrettante col Napoli, sei sconfitte, cinque pareggi, 24 gol subiti e 15 fatti. Domenica sera due legni colpiti, il rigore sbagliato di Calhanoglu e un grande intervento di Maignan su un colpo di testa di Thuram. L'Inter si è dimostrata superiore al Milan, ma i tre punti sono finiti nelle tasche di Allegri", sottolinea il giornale.

Lo zoccolo duro — Potrebbe essere un problema mentale. Ma c'è da sottolineare la vittoria contro la Roma e che invece contro Milan, Juve e Napoli anche a fronte di una buona prestazione i risultati non arrivano.

Libero continua: "Tra l’altro sembra che sia proprio lo zoccolo duro a trascinarsi dietro questo peso con maggiore angoscia: i vari Bastoni, Dimarco, Lautaro, Barella e Calhanoglu danno la sensazione di soffrire più di altri questa spiacevole condizione, con la conseguenza di affrontare certe partite con lo stato d’animo sbagliato. Non è certo un caso se qualche volta sono emerse anche rabbia, frustrazione e frenesia. A Napoli fu lo stesso Chivu ad ammonire la propria squadra:«Abbiamo speso inutili energiea rrabbiandoci e non abbiamo più pensato a giocare», spiegò il tecnico rumeno nella pancia del Maradona. Il derby, invece, l’Inter ha giocato, lo ha dominato e infine lo ha perso. La questione si fa seria".

(Fonte: Libero)