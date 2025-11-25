"Se Chivu ha confermato Sommer dopo gli errori con la Juve, lo farà anche domani a Madrid. Anche perché Martinez è reduce da uno choc profondo, dopo aver investito e ucciso un anziano con la sua auto, quattro settimane fa. Per tornare in campo, per lo spagnolo lo scenario più adatto potrebbe essere quello della Coppa Italia, col Venezia il 3 dicembre. Forse l’inizio di una nuova storia, nella porta dell’Inter. La più credibile adesso. Ma non la più sognata per il futuro", scrive il Corriere della Sera.