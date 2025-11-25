FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CorSera – Sommer confermato a Madrid. Martinez? Ecco la data in cui potrebbe tornare

news

CorSera – Sommer confermato a Madrid. Martinez? Ecco la data in cui potrebbe tornare

CorSera – Sommer confermato a Madrid. Martinez? Ecco la data in cui potrebbe tornare - immagine 1
La presenza di Sommer nella sfida di domani sera contro l'Atletico non è in dubbio. Per le prossime gare potrebbe tornare Martinez
Andrea Della Sala Redattore 

La presenza di Sommer nella sfida di domani sera contro l'Atletico non è in dubbio. Per le prossime gare potrebbe tornare a disposizione anche Josep Martinez.

CorSera – Sommer confermato a Madrid. Martinez? Ecco la data in cui potrebbe tornare- immagine 2
Getty Images

"Se Chivu ha confermato Sommer dopo gli errori con la Juve, lo farà anche domani a Madrid. Anche perché Martinez è reduce da uno choc profondo, dopo aver investito e ucciso un anziano con la sua auto, quattro settimane fa. Per tornare in campo, per lo spagnolo lo scenario più adatto potrebbe essere quello della Coppa Italia, col Venezia il 3 dicembre. Forse l’inizio di una nuova storia, nella porta dell’Inter. La più credibile adesso. Ma non la più sognata per il futuro", scrive il Corriere della Sera.

Leggi anche
Frattesi, cessione ad un passo: poi la chiamata di Chivu. L’accusa a Luis Henrique…
Inter, Madrid darà risposte a Chivu. Solito problema: improvvisi blackout e rassegnazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA