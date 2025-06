“È stata anche valutata l'idea di andare al Mondiale per Club con un traghettatore in modo da guadagnare tempo per sistemare i dettagli con un allenatore più complesso da raggiungere. Idea scartata. Il Mondiale verrà semmai usato come banco di prova per Chivu. Alla fine è lui il prescelto per guidare la squadra oltreoceano e, se si dimostrerà all'altezza del ruolo, nelle prossime due stagioni. Se no, nulla vieta all'Inter di considerare un ulteriore cambio a luglio, durante le poche settimane di vacanza per la squadra, prima della breve preparazione estiva che condurrà al campionato. Ipotesi assurda? Beh, non più di tanto. In fondo il Mondiale per Club verrà usato anche per testare qualche giovane in campo...”, scrive Libero.