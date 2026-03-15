"A livello fisico, mentale e di gioco l'Inter sta cedendo. E l'1-1 con l'Atalanta è l'ultimo passo falso che può permettersi, se non vuole giocarsi un finale di stagione con gli attacchi di panico per la rimonta del Milan che, stasera in casa della Lazio, avrà l'occasione di portarsi a -5".