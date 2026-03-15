L'Inter, al netto degli errori arbitrali nella partita contro l'Atalanta, non sta attraversando un buon momento. Questa l'analisi di Libero:
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Libero: “L’Inter sta cedendo. Con l’Atalanta ultimo passo falso che può permettersi se…”
L'Inter, al netto degli errori arbitrali nella partita contro l'Atalanta, non sta attraversando un buon momento. Questa l'analisi di Libero
"A livello fisico, mentale e di gioco l'Inter sta cedendo. E l'1-1 con l'Atalanta è l'ultimo passo falso che può permettersi, se non vuole giocarsi un finale di stagione con gli attacchi di panico per la rimonta del Milan che, stasera in casa della Lazio, avrà l'occasione di portarsi a -5".
"La prossima per i nerazzurri sarà la trasferta di Firenze, storicamente indigesta, e saranno dunque fondamentali i nervi saldi dei leader di Chivu, che in parte stanno mancando".
(Fonte: Libero)
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