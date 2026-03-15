Anche il quotidiano torinese parla di quanto successo a San Siro con l'Atalanta e della rabbia della società interista per due scelte in particolare: una di Manganelli e l'altra di Rocchi

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 12:16)

Se questa sera all'Olimpico il Milan battesse la Lazio, l'Inter nel giro di una settimana si ritroverebbe da meno dieci a meno cinque dai rossoneri. "Non c’è certezza del fatto che il campionato si sia effettivamente riaperto, di certo però trabocca di veleni. E, quanto accaduto ieri a San Siro, ha convinto Beppe Marotta a ordinare il silenzio stampa. Decisione presa dopo un vertice negli spogliatoi alla presenza di Chivu (espulso da Manganiello per proteste) e il suo staff più Ausilio, Baccin e Ferri. Due gli episodi al centro delle polemiche. Nell’ordine, il possibile fallo di Sulemana su Dumfries sull’azione dell’1-1 quindi il rigore non concesso perché Scalvini, anziché calciare il pallone, centra il piede destro di Frattesi che lo aveva anticipato sulla sponda di Thuram", si legge su TuttoSport a proposito del pari maturato al Meazza.

Il giornale sottolinea come il gol sia regolare anche se ha diviso: "Sull’entità della spinta di Sulemana alla schiena di Dumfries: decisione di campo e Manganiello, che inizialmente aveva portato il fischietto alla bocca, decide di non intervenire, mentre il Var non ravvisa tocchi tra le gambe dei due. Per quanto riguarda il rigore negato all’Inter la dinamica è da giurisprudenza e questo è il principale motivo scatenante della rabbia nerazzurra", spiega il giornale sportivo.

All'Inter avevano dato contro lo stesso rigore per il fallo di Darmian su Magnani e tutti gli episodi che sono stati rivisti dal VAR come quello su Frattesi sono stati giudicati come penalty. In più Rocchi ha mandato al VAR Gariglio, dismesso dalla Can nel 2023 per motivate ragioni tecniche e riabilitato come varista.

Le domande — "L'Inter si chiede il perché sia stata oggettivamente lunghissima la revisione sul gol, mentre è durata un soffio quella sul rigore. Tra l’altro ieri a San Siro erano presenti per la Can Gervasoni e De Marco e unanime sarebbe stata la loro opinione sull’errore commesso nell’episodio incriminato. Quasi superfluo sottolineare come la rabbia per quanto accaduto con l’Atalanta si aggiunga a quella per il possibile mani da rigore di Ricci nel derby (ma lì Rocchi ha avallato in pieno la decisione presa da Doveri): anche per questo, dopo il basso profilo tenuto a seguito del ko con il Milan, è stato scelto di non parlare facendo però contestualmente trapelare un fortissimo malumore verso le decisioni prese", conclude il quotidiano sulle polemiche.

(Fonte: TS)