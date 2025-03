Libero – Inter, vittoria dal sapore di Scudetto. Per Inzaghi dolce sosta

"Una vittoria dal sapore di Scudetto per l’Inter". Così il quotidiano Libero racconta la vittoria dei nerazzurri a Bergamo che ha portato all'allungo su Atalanta e Napoli. "E se la squadra di Inzaghi rappresentava già la grande favorita per la vittoria finale, pare evidente come la sfida del Gewiss Stadium rafforzi la candidatura dei campioni d’Italia in carica", si legge nello stesso articolo. Vittoria nello scontro diretto insolita, ma non insolito con l'Atalanta.

"L’Inter, si sa, con l’Atalanta va che è un piacere, essendo rimasta imbattuta addirittura negli ultimi 13 confronti in Serie A (sono 8 vittorie e 5 pareggi). Non sorprende, insomma, l’ottimo inizio di partita degli ospiti, che vanno vicinissimi a sbloccarla dopo pochi minuti: Lautaroe Thuram scambiano alla perfezione, ma il francese, solo davanti a Carnesecchi, colpisce il palo interno. L’Inter continua a spingere, mentre i padroni di casa sembrano in netto affanno. Poi la gara si fa combattuta e i ritmi si abbassano. L'Inter passa in vantaggio e controlla la partita consapevole dell'importanza della vittoria in ottica scudetto e trova il raddoppio nel finale con Lautaro. Per Inzaghi sarà una dolce sosta", si legge sul giornale.