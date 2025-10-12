Anche Libero in edicola questa mattina si sofferma sulla grande prova di Pio Esposito in maglia azzurra condita con il suo primo gol in nazionale. Questo il pensiero che emerge dal quotidiano sulle scelte di Gattuso:
Libero – Italia, il primo gol di Pio Esposito in azzurro conferma un pensiero
Il focus dal quotidiano il giorno dopo la vittoria degli azzurri in Estonia anche grazie al gol del centravanti interista
"Il 4-4-2 che presenta in Estonia funziona perché permette ai giocatori di connettersi tra loro. C’è ancora qualche forzatura, soprattutto nella coppia Bastoni-Calafiori, ma il resto inizia a incastrarsi. Soprattutto le due punte vicine, che siano Kean e Retegui o Retegui e Pio Esposito. Non a caso segnano tutti e tre, e per Pio è il primo gol, a conferma che 20 anni sono più che sufficienti per giocare in Nazionale maggiore, laddove c’è qualità. Il doppio centravanti non si usa nel calcio contemporaneo? Non importa, se funziona per noi, perché farne a meno".
