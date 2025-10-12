"Il 4-4-2 che presenta in Estonia funziona perché permette ai giocatori di connettersi tra loro. C’è ancora qualche forzatura, soprattutto nella coppia Bastoni-Calafiori, ma il resto inizia a incastrarsi. Soprattutto le due punte vicine, che siano Kean e Retegui o Retegui e Pio Esposito. Non a caso segnano tutti e tre, e per Pio è il primo gol, a conferma che 20 anni sono più che sufficienti per giocare in Nazionale maggiore, laddove c’è qualità. Il doppio centravanti non si usa nel calcio contemporaneo? Non importa, se funziona per noi, perché farne a meno".