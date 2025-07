L'analisi del quotidiano: "È stata spazzata via dall’interno l’idea di un restyling alla facciata di un palazzo che ha invece bisogno di essere ristrutturato"

Marco Astori Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 12:32)

Elogi da parte di Libero allo sfogo di Lautaro Martinez nel postpartita di Inter-Fluminense. Ecco l'analisi del quotidiano sulle parole del capitano nerazzurro: "L’Inter d’un tratto finisce in un casino bellissimo. Già, bellissimo perché lo sfogo di Lautaro Martinez, oltre che necessario, è stato perfetto sia nei modi sia nei tempi: ultima occasione prima delle necessarie vacanze e alla vigilia dell’inizio del mercato in cui si possono fare grandi movimenti. Lautaro, poi, in un solo colpo ha parlato a più persone.

Ai compagni che vogliono andare via ma non hanno il coraggio di dirlo ha detto di accomodarsi all’uscita, ché il gruppo ha intenzioni serie e non prevede eccezioni. Ai dirigenti che forse preferivano conservare qualche giocatore simbolo di questi anni ha detto che no, non si può, perché qualcuno, a loro insaputa, ritiene chiuso il ciclo. Lautaro ha parlato per difendere l’Inter mentre Calhanoglu ha scritto (senza mostrarsi) per difendere se stesso. Al contenuto del turco ha messo un “like” Thuram.

Superficialità da scrolling social o anche il francese, che da sei mesi non è pervenuto in campo, si è sentito bersaglio delle parole di Lautaro? Sono presenti i like anche della moglie di Inzaghi e di Arnautovic, non quelli di altri attuali compagni. Ora l’Inter è davanti a una sliding door. È stata spazzata via dall’interno l’idea di un restyling alla facciata di un palazzo che ha invece bisogno di essere ristrutturato. Anche in considerazione della stagione economicamente fortunata, c’è la possibilità di farlo. Lautaro ha spalancato la porta. Ma non può segnare lui, stavolta: deve farlo la società".