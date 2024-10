Ha aperto la scatola del tonno empolese Frattesi a inizio ripresa, ha concesso il bis al 22’ (prima doppietta per lui in serie A) e ha chiuso Lautaro nel finale per una vittoria preziosa per l’Inter. La serata in Toscana era il primo di un quartetto di impegni (Venezia, Arsenal e Napoli gli altri) che Inzaghi non vuole assolutamente sia preso sottogamba. Giusto, il Napoli sta tenendo un ritmo da tenere controllato (ha 25 punti contro 22) e perdere terreno sarebbe delittuoso.