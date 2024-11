Il punto è che la questione poteva essere trattata in maniera diversa. In campo, come ai microfoni. I due possibili gialli per Lukaku, autore del gol decisivo poi in Napoli-Roma, non sono stati invece tema di discussione con Antonio Conte, che appena due settimane fa aveva giustificato il suo exploit dopo Inter-Napoli per tutelare il bene del calcio italiano.