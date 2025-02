Inzaghi non può pensare a tutto ciò ma deve fare i conti con la stanchezza di alcuni giocatori: Frattesi e Taremi hanno giocato con infiltrazioni per far riposare i titolari in vista di Napoli-Inter mentre Darmian dovrà star fuori 2-3 settimane. A Napoli i nerazzurri saranno anche privi di Sommer, Zalewski e Carlos Augusto con Dumfries e Dimarco praticamente unici esterni di ruolo, costretti a giocarle tutte e non farsi male.