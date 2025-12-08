"Nonostante il caso Salah, nonostante la crisi degli ultimi due mesi, il Liverpool per l’Inter resta una squadra da prendere con le molle. Nel 3-3 di sabato a Leeds si sono visti importanti progressi in attacco: Florian Wirtz sembra finalmente più a suo agio dopo tre mesi di apprendistato, Hugo Ekitiké con la doppietta in 130 secondi sembra aver superato la depressione in cui era entrato dopo che i Reds hanno comprato Alexander Isak, ancora ben lontano da valere i 144 milioni di euro che è stato pagato ma comunque in crescita. I problemi principali sono in difesa, dove i centrali Ibrahim Konate e Virgil Van Dijk non hanno cambi (anche per l’infortunio di Giovanni Leoni) e i terzini restano un problema. Il nordirlandese Conor Bradley sarà squalificato sabato in Premier e per questo dovrebbe essere confermato sulla destra, nonostante abbia giocato col Leeds dopo tre settimane di stop. A sinistra il dubbio è tra Kerkez e Robertson", analizza La Gazzetta dello Sport.