FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, attenzione al Liverpool: crisi, ma progressi in attacco. I problemi sono in difesa

news

Inter, attenzione al Liverpool: crisi, ma progressi in attacco. I problemi sono in difesa

Inter, attenzione al Liverpool: crisi, ma progressi in attacco. I problemi sono in difesa - immagine 1
Domani sera a San Siro, l'Inter troverà un Liverpool ferito ma sarà comunque un avversario ostico da affrontare
Andrea Della Sala Redattore 

Domani sera a San Siro, l'Inter troverà un Liverpool ferito ma sarà comunque un avversario ostico da affrontare. Probabilmente non ci sarà Salah, ma il potenziale offensivo dei Reds rimane di altissimo livello.

Inter, attenzione al Liverpool: crisi, ma progressi in attacco. I problemi sono in difesa- immagine 2
getty

"Nonostante il caso Salah, nonostante la crisi degli ultimi due mesi, il Liverpool per l’Inter resta una squadra da prendere con le molle. Nel 3-3 di sabato a Leeds si sono visti importanti progressi in attacco: Florian Wirtz sembra finalmente più a suo agio dopo tre mesi di apprendistato, Hugo Ekitiké con la doppietta in 130 secondi sembra aver superato la depressione in cui era entrato dopo che i Reds hanno comprato Alexander Isak, ancora ben lontano da valere i 144 milioni di euro che è stato pagato ma comunque in crescita. I problemi principali sono in difesa, dove i centrali Ibrahim Konate e Virgil Van Dijk non hanno cambi (anche per l’infortunio di Giovanni Leoni) e i terzini restano un problema. Il nordirlandese Conor Bradley sarà squalificato sabato in Premier e per questo dovrebbe essere confermato sulla destra, nonostante abbia giocato col Leeds dopo tre settimane di stop. A sinistra il dubbio è tra Kerkez e Robertson", analizza La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

Inter, attenzione al Liverpool: crisi, ma progressi in attacco. I problemi sono in difesa- immagine 3
Getty Images

"Oltre alla gestione del caso Salah, Slot dovrà decidere quanto cambiare nel suo 4-2-3-1, comunque modulo di partenza in cui Dominik Szoboszlai è intoccabile ovunque giochi, anche sull’esterno destro d’attacco, al posto di Salah come ha fatto nelle ultime tre partite. E Federico Chiesa, come Salah in panchina per tutta la partita a Leeds, scalpita per una chance. I Reds in Champions sono reduci dal 4-1 ad Anfield incassato dal Psv, ma nell’ultima trasferta, nel momento più difficile della crisi, hanno demolito 5-1 l’Eintracht Francoforte", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Inter, i numeri non mentono. “È già così evidente che quest’anno…”
Liverpool, con l’Inter senza Salah? Difficile andare avanti dopo la rottura, oggi i convocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA