"Oltre alla gestione del caso Salah, Slot dovrà decidere quanto cambiare nel suo 4-2-3-1, comunque modulo di partenza in cui Dominik Szoboszlai è intoccabile ovunque giochi, anche sull’esterno destro d’attacco, al posto di Salah come ha fatto nelle ultime tre partite. E Federico Chiesa, come Salah in panchina per tutta la partita a Leeds, scalpita per una chance. I Reds in Champions sono reduci dal 4-1 ad Anfield incassato dal Psv, ma nell’ultima trasferta, nel momento più difficile della crisi, hanno demolito 5-1 l’Eintracht Francoforte", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA