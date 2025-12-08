"Dai Reds non è arrivata nessuna reazione ufficiale. Slot aveva già fatto la conferenza stampa post partita quando Salah si è sfogato e prima aveva motivato la sua esclusione ancora con una decisione tecnica. Mo ieri ha partecipato alla sessione di recupero con il resto dei compagni impegnati a Leeds. Oggi l’allenamento aperto alla stampa all’AXA Training Centre è fissato per le 12.45 italiane, la partenza per Milano qualche ora più tardi. Quando il Liverpool annuncerà i convocati, a metà pomeriggio, Salah sarà una questione aperta in qualsiasi caso, il principale argomento di conversazione quando Slot parlerà a San Siro alle 19.45. In ogni caso, il futuro di Salah, dopo questo sfogo, sembra sempre più lontano da Liverpool. Ha detto che con Slot «non c’è più un rapporto», anche se ha ribadito chiaro e tondo all’allenatore come la pensa. Ha detto ai media di sentirsi tradito, di venire usato come capro espiatorio, di non avere quel rispetto che si è guadagnato, di ritenere che «c’è qualcuno in questo club che non mi vuole più a Liverpool». Difficile andare avanti dopo una rottura così netta e così pubblica: Salah è sempre stato il sogno finora proibito della Saudi League e quella sembra la sua destinazione più probabile, sia perché gli era stato promesso uno stipendio alla CR7, sia perché l’Arabia Saudita è pronta a fare del musulmano più forte e famoso uno dei suoi simboli più grandi, costi quel costi. Se l’Egitto farà strada, Salah non tornerà a Liverpool prima di metà gennaio: per quella data è probabile che il suo futuro sarà già stato deciso", chiude Gazzetta.