FC Inter 1908
Nessuno come l’Inter, cooperativa del gol: con Zielinski 11 marcatori, attacco super

Nessuno come l’Inter, cooperativa del gol: con Zielinski 11 marcatori, attacco super - immagine 1
I nerazzurri segnano a raffica e mandano in rete tanti calciatori diversi, in attesa di ritrovare altri protagonisti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Una vera  e propria cooperativa del gol. Con la rete di Zielinski a Verona contro l’Hellas sono 11 i giocatori dell’Inter a segno nelle prime 13 partite stagionali.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il centrocampista polacco è andato a segno dopo Lautaro, Calhanoglu, Thuram, Dumfries, Bonny, Dimarco, Pio Esposito, Barella, Bastoni e Sucic.

Inter
La squadra di Chivu è il miglior attacco della Serie A con 24 gol all’attivo in 10 giornate e una media realizzativa di quasi due gol e mezzo a partita.

Il tecnico nerazzurro attende altre pedine, da sempre decisive in zona gol, come Frattesi e Carlos Augusto, oltre a Mkhitaryan (infortunato) a secco da oltre un anno.

