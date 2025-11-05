I nerazzurri segnano a raffica e mandano in rete tanti calciatori diversi, in attesa di ritrovare altri protagonisti

Una vera e propria cooperativa del gol. Con la rete di Zielinski a Verona contro l’Hellas sono 11 i giocatori dell’Inter a segno nelle prime 13 partite stagionali.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il centrocampista polacco è andato a segno dopo Lautaro, Calhanoglu, Thuram, Dumfries, Bonny, Dimarco, Pio Esposito, Barella, Bastoni e Sucic.

La squadra di Chivu è il miglior attacco della Serie A con 24 gol all’attivo in 10 giornate e una media realizzativa di quasi due gol e mezzo a partita.