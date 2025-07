Sono giorni caldi per l'affare Lookman: domani in Lega potrebbe esserci un contatto tra Percassi e Marotta per accelerare

Matteo Pifferi Redattore 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 09:22)

"Appuntamento in Lega. Domani, infatti, in occasione del Consiglio della Serie A, si ritroveranno in via Rosellini Beppe Marotta, presidente dell’Inter, e Luca Percassi, ad dell’Atalanta.

E allora quale migliore occasione per parlarsi direttamente e aumentare l’offerta sul tavolo per Lookman? L’Inter ha già stabilito di alzare l’asticella fino a 45 milioni, bonus compresi. Manca solo che la mossa diventi ufficiale. E tutto lascia credere che il giorno giusto sia proprio domani". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman.

"Attenzione, sarebbe sbagliato però dare per scontato che l’Atalanta lasci subito andare Lookman, accettando la nuova proposta interista, che peraltro non prevede più come formula il prestito con obbligo di riscatto ma soltanto il trasferimento a titolo definitivo.

Tuttavia, davanti alla mossa di viale Liberazione, le resistenze della società bergamasca potrebbero ammorbidirsi e, sistemando qualche altro dettaglio, la fumata bianca non dovrebbe essere più così lontana. E’ l’auspicio di Marotta, più che mai convinto del peso che avrebbe nella squadra di Chivu l’innesto di un giocatore come Lookman. Sarebbe il fiore all’occhiello della campagna acquisti oltre che l’elemento in grado di colmare una lacuna sempre più evidente all’interno dell’organico nerazzurro, ovvero l’assenza di un giocatore portato all’uno contro uno e in grado di crearsi da solo l’occasione per battere a rete o fornire il passaggio decisivo", aggiunge poi il quotidiano che rimarca anche come l'acquisto di Lookman possa riaccendere l'entusiasmo dei tifosi interisti dopo il finale negativo della passata stagione.

"Se l’entusiasmo della tifoseria interista è sempre più palpabile, lo è ancora di più quello di Lookman. Che è rimasto subito sedotto dalla proposta di viale Liberazione, tanto da scartare qualsiasi altra soluzione alternativa. Lo ha capito pure il Napoli, che dopo aver tentato l’inserimento, si è tirato indietro. Finora, l’attaccante, assieme al suo entourage, ha evitato di andare allo scontro. All’Atalanta ha ricordato la promessa di essere lasciato andare davanti all’offerta di una big, dopo aver dovuto rinunciare al Psg la scorsa estate. E ora si aspetta di essere accontentato, senza dover attendere troppo. Il suo atteggiamento, però, potrebbe cambiare nel momento in cui il club bergamasco continuasse a tenere alto il muro. Nel caso, la verifica ci sarà quando uscirà dall’infermeria. Manca solo una settimana", chiosa il CorSport.