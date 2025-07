Gli sforzi dell'Inter in questa fase del mercato sono tutti rivolti verso Ademola Lookman: l'attaccante nigeriano rimane il primo obiettivo dei nerazzurri, e in settimana è atteso un nuovo rilancio .

La Gazzetta dello Sport propone uno scenario che potrebbe convincere l'Atalanta: "La palla a quel punto passerà all'Atalanta. E allora vale la pena approfondire un aspetto. Perchè se il club dei Percassi ha mostrato fin dal primo momento una certa intransigenza sulla formula dell'operazione - trovata la quadra sul prezzo, l'affare si può fare solo in caso di cessione a titolo definitivo - , la stessa intransigenza potrebbe magari aprire la strada al dialogo nel caso in cui l'Inter proponesse di spalmare il pagamento dell'acquisto in più esercizi. Per capirci, quello che la Juventus ha fatto un anno fa per vestire di bianconero Koopmeiners".