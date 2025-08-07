L'Inter, nel frattempo, mantiene vivi e costanti i rapporti con l'entourage di Lookman e aspetta di sapere la richiesta dell'Atalanta per rilanciare

Matteo Pifferi Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 16:16)

"Doveva essere una trattativa lampo. Da chiudere in tempi brevi per regalare a Chivu quel calciatore tanto bramato dal tecnico interista. Invece, presumibilmente, si arriverà nel cuore di agosto prima di arrivare a dama, visto che l’affare Lookman si è trasformato in una telenovela estiva". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla questione Lookman.

"Sarà addio all’Atalanta. Ma su tempi, modalità e destinazione non esistono certezze. Per il momento si sa che Ademola è all’estero. Ha lasciato Bergamo sabato, svuotando il proprio armadietto quando il resto della squadra era a Lipsia – club che tra l’altro detiene ancora il 15% del cartellino del nigeriano – e se n’è andato senza avvisare nessuno, non facendo neppure pervenire alcun certificato medico ai nerazzurri (il suo stipendio potrebbe essere così sospeso).

Il ventisettenne ritiene terminata la sua prima avventura italiana. È sicuro che la promessa fattagli non prevedesse alcuna postilla straniera e va avanti per la sua strada, sognando l’Inter. Solo l’Inter. La famiglia Percassi sembra ormai rassegnata a perdere il calciatore, tanto che sta lavorando sottotraccia per individuare un’alternativa seria alla punta nigeriana, ma spera lo stesso in un colpo di coda, che arrivi cioè dall’estero una proposta vantaggiosa per la società e per lo stesso giocatore. Difficile, dato che Lookman ha già manifestato a tutti la propria decisione, ma non impossibile, almeno a livello teorico, in tempi di calciomercato", aggiunge poi Tuttosport.

L'Inter, nel frattempo, mantiene vivi e costanti i rapporti con l'entourage di Lookman e aspetta di ricevere il via libera dall'Atalanta per migliorare l'offerta di 42 mln più 3 di bonus rifiutata venerdì scorso dalla Dea. "Il totale arriverà ad un totale massimo di 50 milioni (se la richiesta fosse superiore, “Grazie e arrivederci”). Che siano 45 fissi più 5 di bonus, o 46/47 più 4/3 di bonus (alcuni semplici altri difficili) o ci sia l’inserimento di un giovane, dipenderà dalle future riflessioni del club milanese", chiosa Tuttosport.