"Il viaggio è cominciato dal 3-5-2 inzaghiano al Mondiale per club, ma presto Chivu ha cominciato a sterzare verso un centrocampo a quattro. Con un paio di soluzioni provate già sui campi americani. Si sono visti sprazzi di Inter con un trequartista alle spalle dei due attaccanti, e ancora un 3-4-2-1 nel quale ad alternarsi sono stati Mkhitaryan, Zalewski, Thuram e Sebastiano Esposito. Chivu ha fatto con quello che aveva insomma, ma la strada era tracciata: per cambiare volto all’Inter, il nuovo tecnico ha bisogno di un profilo offensivo diverso. Negli anni all’Atalanta, Lookman ha dato il meglio partendo a sinistra, sfruttando la sua velocità e capacità di saltare l’uomo, per questo l’incastro sulla carta più immediato con la ThuLa lo vedrebbe sul centrosinistra accanto a Marcus, con Lautaro più avanti. È la situazione teoricamente più simile al tridente dell’Atalanta di Gasperini. L’altra opzione per coesistere con i due titolarissimi dell’attacco interista è di muoversi da “10” dietro alla coppia, con licenza di svariare a sinistra. Ci sarebbe una terza opzione: in un’Inter con il 3-4-3 Lookman potrebbe muoversi da ala pura, con Lautaro al centro e uno tra Thuram e Luis Henrique sulla destra. Il brasiliano non avrebbe problemi di adattamento, la fascia destra è il suo terreno, mentre sul francese ci sarebbe da lavorare, anche se per Chivu non si tratterebbe di cominciare da zero. Nella vita precedente, ai tempi del Borussia Mönchengladbach, Marcus faceva l’esterno d’attacco (sulla fascia mancina)".