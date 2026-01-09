Il tecnico ha raccolto una squadra a terra dopo la brutta finale persa col Psg e ha saputa ritirarla su in tutti i suoi interpreti

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha raccolto una squadra a terra dopo la brutta finale persa col Psg e ha saputa ritirarla su in tutti i suoi interpreti.

"Dopo un inizio faticoso, l’Inter ha raggiunto un ottimo equilibrio da produzione offensiva e protezione difensiva: continua a viaggiare a oltre due gol di media-partita, avendo segnato 40 gol, ma soprattutto ne ha incassati soltanto 9 nelle ultime 15 giornate (e 2 nelle ultime 6 partite, tutte vinte). Nel percorso di solidificazione del manufatto, si vede il lavoro di Cristian Chivu che da calciatore racchiudeva le due anime: difensore sì ma con un piede sinistro di qualità", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Ma sono cresciuti anche i singoli, a cominciare da Akanji che da centrale è diventato una guida per tutto il reparto e sta aiutando i compagni (soprattutto Bisseck) a migliorare. In più la rigenerazione del grande ex Zielinski, al quale nemmeno la società in estate credeva più di tanto, ha aggiunto al centrocampo intelligenza ed esperienza che possono risolvere le situazioni di gioco più complesse. Con la palla e senza", analizza il quotidiano.