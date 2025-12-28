"Non sappiamo se si fronteggeranno faccia a faccia: sette giorni fa, contro il Genoa, Ederson ha giocato in mediana sul centro-sinistra e se stasera occupasse la stessa posizione, si troverebbe davanti Nicolò Barella, l’interno destro dell’Inter. Ederson però potrebbe partire sul centro-destra, con De Roon interno mancino. Ederson e Barella sono i motori, forniscono l’energia e l’elettricità, tra corse in avanti e all’indietro, rattoppi e rilanci. Quel tipo di centrocampisti che in Gran Bretagna definiscono “box to box”, da area ad area. Barella primeggia nella graduatoria dei “key passes”, i passaggi che creano un’occasione pericolosa. Fin qui ne ha sfornati 39", scrive La Gazzetta dello Sport.