Dal 2018 l'Atalanta ha sempre perso contro l'Inter. Nelle sfide da padrone ha fatto sempre il centrocampo interista, stasera nuova sfida.
news
Atalanta, la maledizione Inter è nel centrocampo. La contromisura di Palladino a Calhanoglu
"Non sappiamo se si fronteggeranno faccia a faccia: sette giorni fa, contro il Genoa, Ederson ha giocato in mediana sul centro-sinistra e se stasera occupasse la stessa posizione, si troverebbe davanti Nicolò Barella, l’interno destro dell’Inter. Ederson però potrebbe partire sul centro-destra, con De Roon interno mancino. Ederson e Barella sono i motori, forniscono l’energia e l’elettricità, tra corse in avanti e all’indietro, rattoppi e rilanci. Quel tipo di centrocampisti che in Gran Bretagna definiscono “box to box”, da area ad area. Barella primeggia nella graduatoria dei “key passes”, i passaggi che creano un’occasione pericolosa. Fin qui ne ha sfornati 39", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Questo dato fa capire come Barella sia un regista neppure troppo occulto, più volte – in stato di necessità – ha sostituito Calhanoglu al volante. L’Atalanta non batte l’Inter dal novembre 2018 e forse il centrocampo è il reparto che spiega la maledizione. Più o meno, con qualche eccezione, dal 2018 a oggi l’Atalanta ha sempre accettato l’inferiorità numerica in mediana, l’uomo in meno determinato dalla diversità dei sistemi, 3-4-2-1 contro 3-5-2 per buona parte di queste sfide. Palladino prenderà contromisure? Forse sì. Pasalic nel tridente - se sarà così - ci fa pensare a una mossa anti-Calhanoglu: il croato presserà il turco?", aggiunge Gazzetta.
