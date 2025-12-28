FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Atalanta, la maledizione Inter è nel centrocampo. La contromisura di Palladino a Calhanoglu

news

Atalanta, la maledizione Inter è nel centrocampo. La contromisura di Palladino a Calhanoglu

Atalanta, la maledizione Inter è nel centrocampo. La contromisura di Palladino a Calhanoglu - immagine 1
Dal 2018 l'Atalanta ha sempre perso contro l'Inter. Nelle sfide da padrone ha fatto sempre il centrocampo interista, stasera nuova sfida
Andrea Della Sala Redattore 

Dal 2018 l'Atalanta ha sempre perso contro l'Inter. Nelle sfide da padrone ha fatto sempre il centrocampo interista, stasera nuova sfida.

Atalanta, la maledizione Inter è nel centrocampo. La contromisura di Palladino a Calhanoglu- immagine 2
Getty Images

"Non sappiamo se si fronteggeranno faccia a faccia: sette giorni fa, contro il Genoa, Ederson ha giocato in mediana sul centro-sinistra e se stasera occupasse la stessa posizione, si troverebbe davanti Nicolò Barella, l’interno destro dell’Inter. Ederson però potrebbe partire sul centro-destra, con De Roon interno mancino. Ederson e Barella sono i motori, forniscono l’energia e l’elettricità, tra corse in avanti e all’indietro, rattoppi e rilanci. Quel tipo di centrocampisti che in Gran Bretagna definiscono “box to box”, da area ad area. Barella primeggia nella graduatoria dei “key passes”, i passaggi che creano un’occasione pericolosa. Fin qui ne ha sfornati 39", scrive La Gazzetta dello Sport.

Atalanta, la maledizione Inter è nel centrocampo. La contromisura di Palladino a Calhanoglu- immagine 3
Getty Images

"Questo dato fa capire come Barella sia un regista neppure troppo occulto, più volte – in stato di necessità – ha sostituito Calhanoglu al volante. L’Atalanta non batte l’Inter dal novembre 2018 e forse il centrocampo è il reparto che spiega la maledizione. Più o meno, con qualche eccezione, dal 2018 a oggi l’Atalanta ha sempre accettato l’inferiorità numerica in mediana, l’uomo in meno determinato dalla diversità dei sistemi, 3-4-2-1 contro 3-5-2 per buona parte di queste sfide. Palladino prenderà contromisure? Forse sì. Pasalic nel tridente - se sarà così - ci fa pensare a una mossa anti-Calhanoglu: il croato presserà il turco?", aggiunge Gazzetta.

Leggi anche
Inter cantiere aperto, aspetti negativi e positivi. Il gruppo si è confrontato di nuovo e…
Scamacca, nel 2023 poteva essere Inter ma scelse l’Atalanta. Stasera il duello con Thuram

© RIPRODUZIONE RISERVATA