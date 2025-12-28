Chivu ha ammesso le mancanze, senza svelare quali sono quelle a cui sta lavorando per migliorare la sua Inter. "La sfida di questa sera con l’Atalanta, evidentemente, è un test significativo proprio in questo senso. Seppure la squadra bergamasca è quella che l’Inter ha continuato a battere – 8 volte di fila -, anche quando, già dalla scorsa stagi one, sono cominciate le difficoltà nei big-match. Mettere sotto nuovamente l’Atalanta, dunque, oltre a garantire il primato anche a fine anno, dopo il Natale, sarebbe anche un segnale alle rivali", scrive il giornale sportivo.

L'Inter è consapevole sicuramente e ha fatto autocritica anche dopo l'amara eliminazione dalla Supercoppa. "E parlarsi e confrontarsi era necessario. E’ stato uno dei segreti delle vittorie e deve diventare uno degli strumenti per invertire il trend nei big-match. Lo sa Chivu che ha già imparato cosa significa essere un allenatore e soprattutto allenatore dell'Inter. «Ho la pelle grossa, non mi fanno paura certe cose. Accetto di essere dipinto o etichettato. Accetto pure la distorsione dalla realtà. Ho accettato che il mestiere dell'allenatore, soprattutto dell'Inter, sia questo. Nello stesso momento, però, io conservo una dignità che non è in vendita e che non cambierò mai», ha detto alla vigilia dell'ennesima importante sfida che attende lui e la sua squadra.