Il giornalista, in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, ha parlato della lotta per il titolo e si è soffermato sul momento dei nerazzurri

"Mancano quattro gare al traguardo del campionato più atipico, perché un distacco di soli 15 punti fra prima (Napoli 74) e ottava (Fiorentina 59) non si era mai visto. Vuol dire che le differenze tra chi ha inseguito il Triplete (Inter), chi ha abiurato a una rivoluzione (Juve) e chi a ottobre era in zona retrocessione (Roma), sono minime. E in questa grande mischia, la mano di Antonio Conte si sta rivelando la più salda". Così Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, parla della lotta per il titolo che ha visto nella 34esima giornata il sorpasso a danno dell'Inter, che ha perso con la Roma, per mano del Napoli, che ha vinto col Torino.