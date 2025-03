"Inzaghi ha continuato il suo lavoro scientifico coi minutaggi. C’è la mano del tecnico, sulla vittoria. C’è la sua mano e lo racconta il tabellino: le due scelte di formazione della vigilia, Arnautovic e non Correa vicino a Thuram e poi Frattesi al posto di Barella, sono state quelle vincenti. Io scelgo loro e loro segnano: ok, si può incidere anche dall’inizio, non solo con le sostituzioni, su una partita. Inzaghi l’ha fatto. E con l’undici di ieri, oltre che con i cambi, ha di fatto già apparecchiato la formazione di mercoledì in Coppa Italia. Vuol dire programmazione. Vuol dire avere la testa su tutto, non soltanto sullo scudetto", aggiunge il quotidiano.