“Senza neanche usare troppo la metafora, diciamo che quando Rocchi s’è girato per vedere dove fossero i suoi uomini, dovendo scegliere quelli per Juve-Inter e Lazio-Napoli, non ha trovato molto a disposizione. Per vicende antiche (gestione politica di scelte, promozioni e dismissioni invece che tecnica, un virus ancora difficile da debellare) e recenti (ovvero: l’infortunio di Guida, che ha tolto dalle rotazioni uno dei nostri arbitri migliori; il viaggio in Venezuela di Colombo per il Sub20 sudamericano; la pessima stagione di Sozza, nettamente al di sotto di quelli che potrebbero essere i suoi standard, mai davvero emersi), gli arbitri in grado di poter dirigere sfide che valgono uno scudetto ce ne sono pochi in giro.