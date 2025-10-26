CorSport: “Mariani, 4 in pagella! Rigore Napoli leggerino ma anche i bambini sanno che…”

Mariani prende 4 in pagella. Voto 6,5 al Var Marini che, secondo il Corriere dello Sport, "fa quello che deve".

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 08:46)

Il Corriere dello Sport dà un 4 in pagella a Mariani per quello che l'arbitro ha combinato in Napoli-Inter. Un rigore assurdo che ha rotto l'equilibrio iniziale e indirizzato il match sui binari dei partenopei:

"Pessima partita per Mariani: un rigore con tanti dubbi dato dall’assistente n. 1, Bindoni (il silenzio, a volte, è oro), uno chiaro dato con l’OFR, peggio di così. Troppo arrendevole sulla rissa che scoppia davanti alla panchina del Napoli. Non bene. Contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, dubbi, tanti, gli stessi che fecero infuriare Conte lo scorso anno per il penalty in Inter-Napoli dopo un contatto leggero fra Anguissa e Dumfries. A rendere tutto quasi incredibile c’è che l’arbitro, oggi come allora, è lo stesso, Mariani.

Torniamo a ieri sera: Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan, per difendere il pallone allarga la gamba sinistra e il nerazzurro lo tocca all’altezza del polpaccio. Nessuna infrazione di Acerbi, che si sdraia davanti ai due e tocca comunque prima il pallone. Rigore leggerino, di quelli che non piacciono a Rocchi. Ma in presenza di contatto, questo lo sanno anche i bambini, il VAR deve rimanere in silenzio. Come è successo. Ieri e un anno fa", il commento del CorSport.

Voto 6,5 al Var Marini che, secondo il quotidiano, "fa quello che deve".