A quei tempi, Beppe Marotta ricopriva il ruolo di amministratore delegato della Juventus, che in quell’occasione fu eliminata in virtù di quel calcio di rigore decretato da Oliver e poi trasformato, che condannò i bianconeri e che portò alla reazione di alcuni calciatori della Juve tra cui Buffon, che venne espulso per proteste.