Del duello scudetto tra Inter e Milan e dell'avvicinamento al derby ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza:

"Il fattore calendario potrebbe pesare. Il Milan ha davanti a sé soltanto il campionato. L’Inter deve districarsi tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Nell’immediato, sulla strada verso il derby, Chivu dovrà affrontare due partite in più rispetto ad Allegri. Il primo passo domani sera a Bodo in Norvegia, per l’andata dei playoff di Champions. Sabato il Lecce, per il campionato. Tra Bodo e il capoluogo del Salento corrono oltre 4 mila chilometri di distanza e circa 30 gradi di temperatura di differenza, numeri enormi che l’Inter si “sciropperà” tra giovedì e sabato. Ore di aereo, escursioni termiche. La prossima settimana, ci saranno il ritorno dei playoff Champions a San Siro e il Genoa, sempre in casa. Niente viaggi, ma due impegni lo stesso, mentre il Milan si allenerà con calma. I sette giorni pre-derby dell’Inter saranno inframmezzati dall’andata delle semifinali di Coppa Italia, il 3 marzo contro il Como, sul lago. Trasferta relativa, Appiano Gentile - luogo in cui si trova la casa madre interista - è più vicina a Como che a San Siro, però la partita non sarà una passeggiata. Prima del derby, l’Inter dovrà giocare per cinque volte. Il Milan soltanto per tre, sempre in campionato, contro Como e Parma in casa, e contro la Cremonese il 1° marzo. Il Milan si sposterà solo in Lombardia, a Cremona. Tra Milanello e lo stadio Zini ci sono 150 chilometri".

"Fin qui Chivu è stato bravo nelle rotazioni ed è riuscito a contenere gli infortuni di origine muscolare, il vero fattore di differenza con il Napoli. Non crediamo che si possa parlare soltanto di sfortuna, quando una squadra è decimata da una sequenza impressionante di “fermi” legati ai muscoli, come è accaduto al Napoli. Sotto questo aspetto, lo staff dell’Inter ha lavorato meglio o ha goduto di condizioni migliori quanto a campi d’allenamento. Siamo però a febbraio inoltrato, la fatica comincia a pesare, e Chivu è chiamato a limature da orologiaio. Dovrà usare il cesello, ricercare l’alta precisione nel dosaggio dei giocatori e degli allenamenti. Logica vorrebbe che l’Inter si focalizzasse sullo scudetto, e forse sarà così. In vista della partita di domani a Bodo, arrivano voci di turnover rispetto alla Juve, nonostante in palio ci siano l’accesso agli ottavi e i relativi milioni. Meglio alimentare le alte probabilità di scudetto che le ridotte possibilità di vincere la Champions, ma non si può essere calcolatori fino al punto di dismettere una competizione per volere proprio. Allegri osserva, sa che i tanti impegni potrebbero usurare l’Inter. Forse è per questo che l’altra sera, così si dice, se l’è presa per l’espulsione di Kalulu. Il Milan punta allo scudetto più di quanto lasci trasparire".